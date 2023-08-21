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Ankara’da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara’da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

SAHTE SİGARA, BANDROL, ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, 14-20 Ağustos’ta düzenledikleri operasyonlarda, 7 milyon boş sigara makaronu, 59 bin 700 paket kaçak sigara, 35 bin sahte bandrol, 685 elektronik sigara, 200 litre etil alkol, 10 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 4 dedektör, 3 muhtelif kaçak eşya ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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