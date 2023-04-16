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Ankara’da silahlı saldırı

Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Murat Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Ankara’da silahlı saldırı

Olay, bugün öğlen saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Huri Sokak’ta meydana geldi.

Sokak üzerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Murat Ç., vücuduna isabet eden birden fazla kurşunla ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Murat Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerinde incelemelerini sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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