Ankara’da trafik kazası: 15 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.
Ankara Sincan Tandoğan Mahallesi Cimşit Mezarlığı yolunda akşam saatlerinde M.S. yönetimindeki yolcu minibüsü, M.B.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 9 yolcu ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)