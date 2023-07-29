Ankara’da trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da yolcu indirmek için duran minibüse otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Ankara’da kaza saat 10.30 sıralarında Ankara-Samsun kara yolu Elmadağ mevkisinde meydana geldi.
Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, yolcu indirmek için yol kenarında durdu.
Arkadan gelen otomobil minibüse çarptı. Kazaya karışan araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı başka bir otomobil de yol kenarındaki otluk araziye devrildi.
Kazada minibüs yolcusu Mürsel Akdoğan (47) hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelerde tedaviye alındı. (DHA)