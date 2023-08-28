Ankara’da zincir markette yangın
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir zincir markette çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın 2 saatlik müdahale sonucu söndürülürken, markette büyük çaplı hasar meydana geldi.
Çankaya ilçesine bağlı Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin arkasında, çalışanlar tarafından yakılan kartonlardan çıktığı iddia edilen yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alınırken, markette büyük çaplı hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)