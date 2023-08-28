Abone Ol

Ankara’da zincir markette yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir zincir markette çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın 2 saatlik müdahale sonucu söndürülürken, markette büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ankara’da zincir markette yangın

Çankaya ilçesine bağlı Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin arkasında, çalışanlar tarafından yakılan kartonlardan çıktığı iddia edilen yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alınırken, markette büyük çaplı hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Yangın faciası: 9 kişi hastaneye kaldırıldıİlginizi ÇekebilirYangın faciası: 9 kişi hastaneye kaldırıldıKastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüİlginizi ÇekebilirKastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
X Reklam