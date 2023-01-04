Ankara’nın ünlü kabadayısı Kürt Ahmet yoğun bakımda

Başkentin bir dönem en ünlü kabadayılarından ‘Kürt Ahmet’ lakaplı Ahmet Turgut Ankara’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Saygı ÖZTÜRK

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Siyasetçiler, iş dünyası ve bürokrasiyle de yakın ilişkisi olan kabadayı Ahmet Turgut'un, yaşlılığa bağlı olarak bir süredir rahatsız olduğu ve dün de özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Serdar Coşar, 90 yaşındaki Turgut'un sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

Turgut geçmişte kumarhaneler de işletiyordu. 5 çocuk babası Turgut'un bir oğlu da belediye başkanlığı yapıyor.