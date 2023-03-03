Anne-babasını enkazdan kurtarmaya çalışan kuyumcuyu yağmalamışlar

11 kentte yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinde enkaza dönen bir kuyumcu dükkanındaki altınları yağmalayan hırsızlar İstanbul’da yakalandı. İş yeri sahibinin anne babasını enkaz altından kurtarmaya çalışırken, farklı bir binada bulunan dükkanının yağmalandığı belirtildi.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbarda, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin sonrasında, enkaz altına kalan kuyumcu dükkanlarında altın çalan bazı şüpheliler hakkında bilgi verildi.

ÇALDIKLARI ALTINLA ARAÇ ALDILAR

Polis ekipleri iddialar üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirtilen aracı alan kişilerin Hatay'dan geldiğini belirledi. Bunu üzerin araçta ve adreste savcılık talimatıyla arama yapıldı. Şüphelilerin çaldıkları altınlarla bir araç aldıkları, bir kısmını Esenyurt'ta bir adreste sakladıkları belirtildi.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda 418 gram ağırlığında altın, kolye, yüzük, küpe, yarım altın, çeyrek, gümüş teşbih, kol saati ve 1415 lira para bulundu. Altınların Hatay'daki bir kuyumcudan çalındığı anlaşıldı. Bunu üzerine olayın şüphelileri Mehmet G. (28), Ahmet I. (26), Hülya N. (30), Zekiye B. (33) ve Erdoğan T. (41) gözaltına alındı. Polisin çalınan altınların kalan kısmını bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, polis kuyumcu dükkanın sahibine de ulaştı.

Olayın mağduru olan iş yeri sahibinin “Annem ve babam ilk depremde enkaz altında kaldı. Onları kurtarmaya koştuk. İlk depremde kuyumcu dükkanı yıkılmamıştı. İkinci deprem iş yerimizin bulunduğu binayı da yıkmış. Ancak anne babamın bulunduğu enkazın başında olduğumuz için bakamadık. Anne babamı çıkardıktan sonra bakabildik. Yağmalandığını gördük.” dediği öğrenildi.

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