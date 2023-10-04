Annesini bıçaklayarak öldürdü, istenen ceza belli oldu

Antalya'da, annesiyle yaşadığı bir tartışma sonucu annesini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Sanık Yusuf Emre T., iddiaya göre annesi Zübeyde T. ile aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından annesini bıçakladı.

Olayın detaylarını içeren iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre, sanık, annesi tarafından kendisine büyü yapıldığına inandığını, annesinin sürekli hasta olduğunu ve bu nedenle çevresine rahatsızlık verdiğini iddia etti.

Yusuf Emre T., kişisel eşyalarının annesi tarafından kirletildiğini savunarak, bu sebep üzerine mutfakta bulunan bir bıçağı kullanarak annesini öldürdüğünü ifade etti. Sanık ayrıca olay sırasında kendisinin de elinden yaralandığını belirtti. Ardından baba Süleyman T., eve geldiğinde eşinin cansız bedenini bulduğunu ve oğlunun psikolojik rahatsızlıklarının olduğunu, sürekli ilaç kullandığını ifade etti.

13 KEZ BIÇAKLAMIŞ

İddianameye göre, Zübeyde T., çok sayıda bıçak darbesi alarak yaşamını yitirdi. Otopsi raporu, maktulün üzerinde 13 kesici-delici alet yarası bulunduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, sanığın cezai ehliyetinin olmadığına dair bir rapor da iddianamede yer aldı. Bu nedenle iddianamede, sanığın “üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Cezai ehliyetinin bulunmadığının kabul edilmesi halinde ise sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi edilmesi önerildi.

Muratpaşa ilçesinde yaşanan bu trajik olay sonucu sanık tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (AA)

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