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Annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdü

Samsun'un Atakum ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey, hastanede hayatını kaybetti.

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Annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdü

Samsun İstiklal Mahallesi 878. Sokak’ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Ali Kenan S. (32), annesiyle kavga etmeye başladı.

Annesini darbeden Ali Kenan S’yi engellemeye çalışan kardeşi T.C.S. (17), mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polislerce evde gözaltına alınan T.C.S. Çocuk Şubesi’ne götürüldü. (AA)

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