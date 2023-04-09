Abone Ol

Annesini ve kardeşini öldürdü, ardından intihar etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yayınlanma: 15:50 - 09 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Annesi Sudiye A’nın (88) Ortakent Mahallesi’ndeki evine giden İbrahim A. (58), iddiaya göre, annesi ve kardeşi Bekir A. (55) ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İbrahim A, annesine ve kardeşine yanındaki tabancayla ateş etti. İbrahim A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayı haber alarak gelen ailenin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi. (AA)

'Ev pis' tartışmasında eski eşi ve kızlarını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiİlginizi Çekebilir'Ev pis' tartışmasında eski eşi ve kızlarını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiİki yaşındaki çocuğu boğarak öldürdü... Anlattıkları kan dondurduİlginizi Çekebilirİki yaşındaki çocuğu boğarak öldürdü... Anlattıkları kan dondurdu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
bodrum Haber intihar Muğla Polis Sağlık
X Reklam