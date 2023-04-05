Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında ticari geminin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

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Antalya Valisi Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı “Joe 2” adlı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

14 mürettebatın bulunduğu alüminyum yüklü gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi’ne getirildiğini belirten Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemilerce kurtarıldığını kaydetti.

Arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yazıcı, “Geminin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayıp.” dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da saat 03.47’de İskenderun’dan Ukrayna’nın İzmail Limanı’na intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildiği kaydedildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verildiği, mürettebat 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kurtarma çalışmalarına katılan 2 Sahil Güvenlik Botu, Finike Limanına demir attı.

“BİR SAAT İÇİNDE GEMİ EĞİLDİ VE DİKLEMESİNE SUYA İNDİ”

Sahil Güvenlik ekiplerin aramaları sonucunda denizden kurtarılarak Finike Devlet Hastanesi’ne kaldırılan başmühendis Mhmod Smea’nın tedavisine dahiliye servisinde devam ediliyor.

Smea, AA muhabirine, geminin 2 numaralı ambarın içinde bulunan malların üzerine su akmaya başladığını, bir saat içinde durumu kontrol edemez hale geldiklerini ve geminin sürekli eğilmeye başladığını söyledi.

Geminin içindeki açıklığın çok büyük olması nedeniyle süreci kontrol altına alamadıklarını ifade eden Smea, “(Suyu) dışarıya çekmeye başladık ama yetiştiremedik. Bir saat içinde gemi eğildi ve diklemesine suya indi. Acil durum için yelek falan tam tesisat giyinmiştik. Helikopter bizi alıncaya kadar suyun içerisinde bekledik.” dedi.

Smea, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaşmaları sayesinde, kendilerini aramaya helikopter gönderildiğini vurgulayarak, “Helikopter geldi, benimle birlikte 3 kişiyi aldı. Diğer kişilerden hala bir haber yok.” diye konuştu.

Batan gemidekilerin Smea’nın yanı sıra Suriye uyruklu Alaa Mansour, Bassem Aris, Aziz Kherbek, Ali Beshlawi, Mustafa Hemdan, Jaafar Haifa, Hasan Jaser, Nabil Hasan, Abdulrahman Fawakhrji, Emad Jrad, Gadır Shaaban, Bassim Tawil, Ramez Namrah olduğu belirlendi. (AA)