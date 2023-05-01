Antalya’da bir kişi, tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı B.D. tarafından av tüfeği ile vurulan Ahmet Akkurt (26), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Antalya’nın Serik ilçesinde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bir evde sohbet eden arkadaş grubundan Ahmet Akkurt ile B.D. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Buradan ayrılarak evine giden B.D., bir süre sonra elinde pompalı tüfekle yeniden geldi.

B.D., arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen Akkurt’a art arda ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Akkurt, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akkurt, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne oradan da Antalya’da bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Akkurt, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi B.D. olay yerinden kaçarken, polis, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis B.D.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akkurt’un cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ikindi vakti Serik ilçesi Sarıabalı mahallesinde defnedildi. (DHA)