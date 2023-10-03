Antalya’da erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir apartman bahçesinde erkek cesedi bulundu.
Olay, Yeşildere Mahallesi 2865 Sokak’ta bulunan bir apartmanın bahçe duvarının yanında hareketsiz yatan bir kişinin fark edilmesiyle meydana geldi. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesi sonucunda, kimliği tespit edilemeyen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. (AA)