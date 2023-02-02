Antalya’da evi ateşe vereceğini söyleyen kişiye operasyon

Antalya'da evi yakacağını söyleyip kendini odaya kilitleyerek 2,5 saat direnen H.K. (40), polis ve itfaiyenin operasyonuyla etkisiz hale getirilip, yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2284 Sokaktaki bir gecekonduda meydana geldi.

Evde bulanan kız kardeşi ve annesiyle tartıştığı iddia edilen H.K., odasına geçip, kapıyı kilitledikten sonra evi yakacağını söyledi.

Bunun üzerine anne ile kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler H.K.’yi ikna etmek için çalışma başlattı.

Ancak H.K. eylemi bırakmayınca yaklaşık 2,5 saat sonra polis, pencereden içeriye girmek istedi. Ancak kırılan cam parçası ile H.K.’nin kendine zarar verebileceği düşünülerek, vazgeçildi. Bunun üzerine kapının açılıp, içeri girilmesine karar verildi. İtfaiyenin kapıyı levye ile açmasının ardından odaya giren polis ekipleri, H.K.’ye müdahale edip yakaladı.

Polis tarafından evden çıkartılıp, sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen H.K., polise “Ben psikopat değilim” diyerek kendini savundu.

H.K., polis nezaretinde hastaneye götürülürken, ailesi ise görüntü çeken gazetecilere tepki gösterdi. (DHA)