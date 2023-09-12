Antalya’da operasyon: 45 kişi yakalandı

Antalya'da aranan kişilere yönelik 108 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 45 kişi yakalandı.

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Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 44 ekip ve 108 personelin katılımıyla farklı suçlardan aranan şüphelilerin ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda “hırsızlık”, “dolandırıcılık”, “yağma”, “taksirle yaralama”, “ölüme neden olmak”, “uyuşturucu ticareti yapmak” gibi suçlardan aranan 18 şüpheli ile haklarında 2 ile 20 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlüler sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)