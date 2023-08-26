Antalya’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetle tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cafer Koç’un (55) kullandığı 07 JF 445 plakalı kamyonet, Manavgat-Akseki kara yolu Uzunlar mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet A yönetimindeki 42 H 9958 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Koç ile kamyonette bulunan Hüseyin Arıcı (56) yaşamını yitirdi, tır sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.