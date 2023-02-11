Antalya’da trafikte tartışıp, deprem bölgesine giden otobüsün camını kırdılar

Antalya'da otomobil sürücüsü S.E.B. (19), Hatay'a gidecek olan ve içerisinde yolcu bulunan afet bölgesinde görevli otobüsün şoförüyle yaşadığı tartışmanın ardından aracın camını kırdı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen deprem bölgelerinden Hatay’a erzak taşıyan 53 DP 403 plakalı afet bölgesinde görevli otobüsün şoförü Halil Ergenç ile 34 AFU 597 plakalı otomobilin sürücüsü S.E.B. ve ağabeyi C.B.B. (27) arasında, trafikte sıkıştırmadan dolayı tartışma çıktı.

Tartışmada otomobil sürücüsü S.E.B. ile ağabeyi C.B.B., iddiaya göre otobüsün camını kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Otobüs şoförü Halil Ergenç ise trafiğin açılması için otobüsü yol kenarına çekerek polise haber verdi.

İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edilirken, ekipler kısa süre S.E.B. ve C.B.B.’yi yakaladı. İki kardeş, ifadeleri alınmak üzere ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Otobüs şoförünün ifadesi ise olay yerinde alındıktan sonra araç Hatay’a doğru kırık camla hareket etti.

“ÖN CAMA VURDULAR, KAPI CAMINI KIRDILAR”

Trafikte iki kişinin kendilerini sıkıştırdığını belirten otobüs şoförü Halil Ergenç, “Kendilerine Hatay’a, deprem bölgesine gittiğimizi söyledim. ‘Yapmayın, insanların zaten yüreği yaralı’ dedim. ‘Nereye gittiğiniz umurumuzda değil’ dediler. Ondan sonra önümüzü kestiler ve sonrasında fiziki müdahale ettiler. Ön cama vurdular, kapı camını kırdılar. Polisi aradık. Trafik açılsın diye otobüsü çektik. Polisler de şahısları almışlar. Kendilerinden şikayetçi olduk” dedi. (DHA)