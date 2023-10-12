Apartmandan çıkıp silahlarla birbirlerine girdiler

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir grup arasında yaşanan tartışma sırasında iki kişi arasında silahlı bir kavga meydana geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Sultangazi’deki kavga esnasında bir kişi belindeki silahı çıkararak diğer kişiye ateş etti. Bu şiddet olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, gece saat 23.30 sularında Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi.

Bir apartmandan çıkan grup arasında henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma başladı. İki kişi arasında kavga çıktı ve ellerindeki silahlarla birbirlerine saldırdılar. Diğer kişiler kavgayı ayırmaya çalıştılar. Ancak, kavga edenlerden biri belindeki silahı çıkararak ardışık olarak ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar şansa eseri kimseye isabet etmedi.

SİLAHA EL KOYULDU

Olayın hemen ardından olay yerinde bulunan çarşı ve mahalle bekçileri müdahale etti. Kavgayı sonlandıran bekçiler, tarafları gözaltına aldı ve olayda kullanılan silaha el koydu. Gözaltına alınan kişiler, olay yerine gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü. Olayın amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntüleri polis soruşturması için delil olarak kullanılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)