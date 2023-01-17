Arabasıyla köprünün ayağına çarptı, canından oldu
Eskişehir'de köprülü kavşağın beton ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Tolga Akgün, hayatını kaybetti.
Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesinde bulunan kamyon fabrikasında birim müdürü olarak çalıştığı belirtilen, evli ve 2 çocuk babası Tolga Akgün, sabah işe gitmek için 34 EDK 436 plakalı otomobiliyle yola çıktı.
Bir süre sonra Akgünün kontrolünü yitirdiği otomobil, Çukurhisar köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Tolga Akgün, hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tolga Akgün’ün cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. (DHA)