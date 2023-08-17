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Araç devrildi: Sürücü öldü, babası yaralı

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Yayınlanma: 08:30 - 17 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Çorum’da Can Keser (25) idaresindeki 19 TP 492 plakalı otomobil Samsun-Ankara kara yolu Çorum Burunçiftlik Kavşağı’nda sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan babası Muzaffer Keser (56) yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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