Araç şarampole devrildi: 2’si ağır 4 yaralı
Batman'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kaza, akşam saatlerinde Batman- Diyarbakır karayolu Sinan köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAN 527 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar E.E ile A.K. buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (DHA)