Abone Ol

Araç şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki sürücü öldü, eşi de ağır yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Araç şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Ö.P, (69) idaresindeki 26 FL 143 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar – Konya kara yolu Eber köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki eşi G.P, (60) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı G.P. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi, jandarmanın incelemesi sonrası morga götürüldü. (AA)

Katliam gibi kaza: 7 ölü, çok sayıda yaralı varİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza: 7 ölü, çok sayıda yaralı varKatliam gibi kaza: 51 ölüİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza: 51 ölü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam