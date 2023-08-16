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Araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Afyonkarahisar’da S.U. (27) idaresindeki 07 TCN 90 plakalı otomobil, Bayramgazi rampaları mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.U, Ç.U. (7), Z.U. (4) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne, S.K. (35) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. S.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. (AA)

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