Araç savruldu, 11 yaşındaki Ahmet öldü

Antalya'da, kontrolsüz kavşakta, hafif ticari aracın yandan çarpmasıyla savrulan Murat K. (17) idaresindeki otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Ahmet Ahmet (11), yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6549 Sokak’taki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kavşak çıkışında sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç, Murat K.’nin kullandığı otomobile yandan çarptı.

Kontrolden çıkıp savrulan otomobil, marketten çıkan ve kaldırımda yürüyen 4 çocuğun arasına daldı. 10-12 yaşları arasındaki 3 çocuk, son anda kendilerini kurtarırken, Suriye uyruklu Ahmet Ahmet otomobilin altında kaldı.

KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ahmet, Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ahmet’in cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Ahmet Ahmet’in cenazesi, otopsi sonrası annesi ve yakınları tarafından alınıp defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü. (DHA)

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