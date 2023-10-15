Araç takla attı, anne ve oğlu öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin kavşakta takla attığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan Bekir Demirok (45) ile annesi Kezban Demirok (74) hayatını kaybetti, sürücü Necati Akın yaralandı.

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Denizli istikametine giden Necati Akın’ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 20 ACC 328 plakalı otomobil, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir Demirok’un hayatını kaybettiğini belirledi. Demirok’un ağır yaralanan annesi Kezban Demirok ile sürücü Necati Akın sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık durumu ağır olan Keziban Demirok, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bekir Demirok’un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

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