Aracın lastiğine koyduğu tuğla kırıldı, hayatını kaybetti

Antalya'nın İbradı ilçesinde, bir rampada lastiğine tuğla koyan bir araç sürücüsü, bu tuğlanın kırılması sonucu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Antalya’da gerçekleşen olay, İbradı ilçesi Üzümdere Mahallesi’nde bir restoranın önündeki rampada meydana geldi. İsmail Ekici adlı sürücü, 52 DL 324 plakalı kamyonetinden inerek, aracın lastiğinin arkasına bir tuğla koydu. Ancak bu sırada tuğla kırıldı ve araç aniden hareket etmeye başladı. Ekici, kamyonetin altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin hemen sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, sürücü acil bir şekilde Akseki Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ekici kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)