Aracında silahlı saldırıya uğradı
Trabzon'da bir kişi aracının içerisinde bulunduğu sırada gerçekleşen silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Trabzon'da Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı mevkisinde, 61 DD 706 plakalı kamyonetiyle seyir halindeki H.Ş.’ye, başka bir araçla yaklaşan H.T. ve İ.T. silahlı saldırıda bulundu.
Saldırı sonucu kamyonetten inen H.Ş., üzerindeki tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışmada H.Ş. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan H.T. ve İ.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)