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Aracını çalışır halde bıraktı, saniyeler içinde çalındı

Pendik'te sürücüsünün market önünde çalışır halde bıraktığı hafif ticari araç, saniyeler içinde çalındı.

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Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi’nde dün 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla bir market önüne gelen kişi, otomobili çalışır halde bırakarak markete girdi.

Sokak üzerinde yürüyen şüpheli ise sürücüsü olmadığını gördüğü çalışır haldeki hafif ticari araca binerek kaçtı. Aracının çalındığını gören bir süre peşinden koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  (DHA)

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