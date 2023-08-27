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Araçlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Araçlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yıldıray S’nin kullandığı 43 ACV 172 plakalı otomobil ile Hilmi S. idaresindeki 07 AVK 599 plakalı otomobil Karapınar köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan İsmail Altaş ve İsmail E. yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İsmail Altaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)

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