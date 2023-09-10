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Araçlar çarpıştı: 1’i bebek 2’si çocuk 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada  aynı aileden 1'i bebek, 2'si çocuk  5 kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 15:05 - 10 Eylül 2023 Güncellenme:
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Araçlar çarpıştı: 1’i bebek 2’si çocuk 5 yaralı

Sivas’ta gerçekleşen kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde meydana geldi  A.T. (35) yönetimindeki 58 NT 800 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan H.T. idaresindeki 58 AAF 666 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.T.’nin otomobili şarampole devrildi. Kazada A.T. ile aracında bulunan S.T. (31), H.T. (2), Ö.T.T. (13) ve A.E.T. (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla  ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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