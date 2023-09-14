Abone Ol

Arazi için kardeşini ve yengesini öldüren kişi tutuklandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Arazi için kardeşini ve yengesini öldüren kişi tutuklandı

Yomra ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri’nde kardeşi Osman I. (55) ile yengesi Necla I’yı (54) tabanca ile ateş ederek öldüren Şükrü Y’nin (79) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRÜP KAÇMIŞTI

Şükrü Y, dün arazi anlaşması nedeniyle çıkan tartışma sonucunda kardeşi Osman I. ve yengesi Necla I’ya tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı. Zanlı, daha sonra jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanmıştı.

Şükrü Y’nin daha önce mahkemeye başvurarak soyadını değiştirdiği, İstanbul’da yaşayan Osman I’nın ise bir süre önce Trabzon’a taşındığı belirlenmişti. (AA)

Kocasını öldürdü iddiasıyla gözaltına alındıİlginizi ÇekebilirKocasını öldürdü iddiasıyla gözaltına alındıEşini öldürdü 'gaipten sesler' bahanesine sığındıİlginizi ÇekebilirEşini öldürdü 'gaipten sesler' bahanesine sığındı
istanbul TRABZON
X Reklam