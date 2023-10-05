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Arazi tartışmasında dayısını öldürdü

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğeni tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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Arazi tartışmasında dayısını öldürdü

Çorum’da Tutaş köyü Taş Köprü mevkisinde Ş.A. ile amcası A.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A, tabancayla amcası A.A’ya ateş etti. Ş.A’nın 112’yi arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.A’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A’nın cenazesi, otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Teslim olan Ş.A. ise karakola götürüldü. (AA)

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