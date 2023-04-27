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Ardahan’da zift tankı patladı: 4 yaralı

Ardahan'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında meydana gelen patlamada 2'si ağır, 4 işçi yaralandı.

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Ardahan’da zift tankı patladı: 4 yaralı

Ardahan’ın Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, 2’si ağır, 4 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan işçilerden 2’si Erzurum’a, 1’i Trabzon’a 1’i de yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. DHA

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