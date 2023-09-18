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Arı alerjisi genç kızın sonu oldu

Samsun’da 17 yaşındaki genç kız, alerjisi olduğu arının sokmasının ardından hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 19:16 - 18 Eylül 2023 Güncellenme:
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Arı alerjisi genç kızın sonu oldu

Samsun’un Canik ilçesinde 17 yaşındaki Melike Güldaş, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Güldaş, 18 Eylül tarihinde Uluçayır Mahallesi’nde arı sokması sonucu Asarcık Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

TABURCU OLDU, TEKRAR RAHATSIZLANDI

Serum takılan Güldaş, taburcu edildikten sonra rahatsızlandı. Sağlık ekibince Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güldaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güldaş’ın arı sokmasına alerjisi olduğu ve bu nedenle hayatını kaybettiği öğrenildi. (AA)

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