Arıza yapan otomobili çalıştırmak isterken 2 araca, direklere ve eve çarptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, arıza yapan otomobilini yokuş aşağı çalıştırmak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Larnaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Arıza yapan 34 KEH 07 plakalı otomobilini yokuş aşağı inerek çalıştırmak isteyen İ.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca, 2 elektrik direğine ve daha sonra karşı şeride geçerek bir apartmanın balkonuna çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ön kısmı yol ile apartman boşluğunda asılı kalan otomobilden çıkarılan sürücü İ.D. ile yanında bulunan T.A., sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)