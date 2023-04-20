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‘Arkadaşımı kazayla öldürdüm’ dedi, tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde avlanmak için gittikleri ormanda av tüfeğiyle şakalaşırken arkadaşını vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı.

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‘Arkadaşımı kazayla öldürdüm’ dedi, tutuklandı

Elikesik Mahallesi’nde dün avlanmak için gittikleri ormanlık alanda arkadaşı 12 yaşındaki H.G’yi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan K.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

K.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

H.G. ile K.G. dün avlanmak için gittikleri ormanda av tüfeğiyle şakalaşırken, K.G.’nin elindeki av tüfeğinin aniden ateşlenmesi sonucunda saçmalar H.G’ye isabet etmiş, başından vurulan çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti. (AA)

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