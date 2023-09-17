Arkadaşından aldığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil önce bir ağaca çarptı ve ardından takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü olan Veysi Eraç'ın aracı arkadaşından ödünç aldığı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kartal’da gerçekleşen kaza, Turgut Özal Bulvarı’nda saat 04.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine seyir halinde olan 34 GG 8618 plakalı otomobili kullanan Veysi Eraç, direksiyon kontrolünü yitirdi ve önce refüjdeki bir ağaca çarptı, ardından takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

“OLAN ARABAYA OLDU”

Kaza tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye nakletti. Araç sahibi A.T., olay yerine gelerek, “Çok şükür bir şey olmadı. Bütün polis ve sağlık ekiplerimize teşekkür ederim. Olan arabaya oldu. Sebebini bilmiyorum çünkü olay yerinde yoktum, araba benim üzerime. Allah’a şükür araç içerisindekilere çok bir şey olmadı” şeklinde açıklama yaptı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. (DHA)