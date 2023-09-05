Arkadaşını öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın!
Konya'da alkol aldıktan sonra tartıştığı Ertuğrul Işık'ı (27) öldüren Ercan B. (26), polisi arayıp, "Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu.
Konya’da gerçekleşen olay, saat 02.00 sıralarında Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Ercan B. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ertuğrul Işık, tartışmaya başladı.
“GELİN BENİ ALIN”
Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi ile Ercan B., belindeki bıçakla Işık’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ercan B., daha sonra polisi arayıp, ”Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın” diyerek ihbarda bulundu. Ercan B. gözaltına alınırken, cenaze Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)