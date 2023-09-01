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Arkadaşını vurup, intihar etti

Samsun'da pazarcılık yapan Kadir İş'i başından vurup yaralayan meslektaşı Kemal Yüksel intihar etti.

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Arkadaşını vurup, intihar etti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki Yabancılar Pazarı önünde meydana geldi. Pazarda esnaflık yapan Kemal Yüksel (42), aralarında husumet bulunan meslektaşı Kadir İş’i (43) tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Yüksel, Sevgi Gölü yakınlarında kendisini de başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kadir İş, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

İş’in durumunun ağır olduğu, Yüksel’in ise hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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