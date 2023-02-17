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Artçılardan korkarak evden çıktı, 2 gündür kayıp

Elazığ'da artçı depremden korkarak evden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel engelli Müslüm Yetim'den 2 gündür haber alınamıyor.

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Artçılardan korkarak evden çıktı, 2 gündür kayıp

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ’ın Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir apartmanda ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Müslüm Yetim, 15 Şubatta yaşanan artçı depremden korkarak evden çıktı.

Saatler sonra evine geri dönmeyince, ailesi Müslüm için endişelenerek durumu polise bildirdi. Ailenin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müslüm’ü bulmak için çalışma başlattı. Ailesi, Müslüm’ün görülmesi halinde polis ekiplerine bilgi vermelerini istedi. (DHA)

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