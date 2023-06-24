Asansör 2 kişinin ölümüne neden oldu, firma sahibi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir binanın dışında bulunan ve halatı kopan seyyar asansörün 10 metre yükseklikten düşmesi sonucu Fatma Çelik (73) ve Safura Kader'in (78) hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan asansör firmasının sahibi G.A. (37), tutuklandı.

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Gemlik ilçesi Eşref Dinçer mahallesinde Fatma Çelik, Safura Kader, Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının taziye ziyareti için, Yenibahar Sokaktaki evine gitti.

ZEMİNE ÇAKILDILAR

Binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3’üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3’üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü. Belirtilen adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader Bursa Şehir Hastanesine, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye sevk edildi.

Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DURUMLARI AĞIR

Tedavisi devam eden Müjgan Çelik ile Kerime Çelik’in sağlık durumun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, asansör firmasının sahibi G.A., Bursa’da gözaltına alınarak Gemlik Adliyesine sevk edildi.

Sorgulaması tamamlanan G.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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