Asansör halatını sökerken 8’inci kattan düştü
Diyarbakır'da boşaltılan binaya girip, asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düşen K.E. (23), ağır yaralandı.
Diyarbakır’da Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı Azizoğlu Sitesinde, 6 Şubattaki depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı binaya giren K.E., iddiaya göre asansör halatını sökerken 8’inci kattan boşluğa düştü.
İtfaiye ekiplerince çıkarılıp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan K.E.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)