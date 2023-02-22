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Askeri helikopterler 2 kedi için havalandı

Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria'daki AVM ve 3 blokun yıkımına başladı. Enkazda iki kedinin fark edilmesi üzerine askeri helikopterler kurtarma çalışması başlattı.

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Askeri helikopterler 2 kedi için havalandı

Sabah saatlerinde Galeria Sitesinde başlatılan ve içeride kedilerin tespit edilmesi üzerine Valilik kararıyla durdurulan kontrollü yıkım çalışmasında, içerideki 2 kedinin kurtarılması amacıyla drone ile ve vinçle yapılan arama kurtarma çalışması sonuç vermeyince Şırnak’ın Silopi ilçesinden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter Diyarbakır’a geldi.

Galeria Sitesinin üzerinde duran helikopterlerden birinden halat yardımıyla indirilen personel, kedilerin görüldüğü katlarda inceleme yaptı.

Bir süre inceleme yapan görevli, kedilere ulaşamayınca halatla tekrar yukarı çekildi. İçeride görülen 2 kedinin kurtarılması için, kaldırılan drona bağlanan sepetle ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)

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