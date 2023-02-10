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Astsubay, eşi ve ikiz çocukları depremde hayatını kaybetti

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikiz bebekleri Mehmet Ali (3) ile Duru (3) yaşamını yitirdi. 

Yayınlanma: 15:54 - 10 Şubat 2023 Güncellenme:
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Astsubay, eşi ve ikiz çocukları depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Hatay’da da binlerce bina yıkıldı. Hem yurt içinden hem yurt dışından bölgeye gelen ekiplerin arama – kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli, Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ile eşi Nilhan Mercan ve ikiz bebekleri, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Enkazda yapılan çalışmalarda, ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Mercan ailesi için yarın Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

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