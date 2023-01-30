‘Ata Dedeler’ suç örgütü dosyası yeniden Ankara’da

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "kendilerini devletin sözde ticari istihbarat ayağı olarak göstererek dolandırıcılık yaptıkları" iddia edilen 43 sanıklı "Ata Dedeler" davasının Ankara'da görülmesine hükmetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında bir hakim ve savcının da yer aldığı sanıklar hakkında “suç örgütü faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılmaları talebiyle hazırlanan iddianame Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Temmuz 2022’de kabul edildi.

Suç yerinin yanı sıra sanıkların birçoğunun ikametgahının İzmir’de bulunmasını gerekçe gösteren mahkeme, yetkisizlik kararıyla dosyayı İzmir’e gönderdi.

Dosyaya ilişkin incelemesini tamamlayan İzmir Ağır Ceza Mahkemesi de karşı yetkisizlik vererek dosyanın Ankara’da görülmesine hükmetti.

YARGITAY’A GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine yargılamanın yapılacağı mahkemenin belirlenmesi için dosya, Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderildi.

İzmir Ağır Ceza Mahkemesinin karşı yetkisizlik kararını yerinde gören ceza dairesi, yargılamanın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılmasını kararlaştırdı.

Yargıtay’ın kararının ardından dosyayı yeniden alan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 6 Mart’ta yapılacağını dosyanın taraflarına tebliğ etti.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini “Ata Dedeler” olarak tanıtan suç örgütüne 20 Ocak 2022’de operasyon düzenledi, 43 kişi gözaltına alındı.

Bu kapsamda hazırlanan iddianameye göre kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu bir grup, kendilerini “devletin ticari istihbarat ayağı” olarak tanıtarak, örgüte yeni üye kazandırıp haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadinde bulundu.

Sanıklar, kişileri örgüte katılış aşamalarına göre “elçi”, “elçi yardımcısı”, “büyük ata dede”, “ata dede”, “baş dede”, “dede”, “sözcü dede”, “masa başkanı”, “masa üyesi”, “saha başkanı”, “saha üyesi” şeklinde kodladı.

Örgüt üyeleri ayrıca zamanla kendilerine katılan prestijli kişilerin mesleki konum ve kariyerleri üzerinden sağladığı güvenle maddi menfaat elde etti.

Sanıkların “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve zincirleme şekilde örgütün faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.