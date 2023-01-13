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Ataköy’de şüpheli kadın ölümü

Bakırköy Ataköy'de 14 katlı binanın 12'inci katından düşen Nazan A.(63) hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan olaya ilişkin polis çalışma başlattı.

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Ataköy’de şüpheli kadın ölümü

Olay, saat 16.30 sıralarında, Ataköy Nilüfer Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Nazan A. kızı ile birlikte yaşadığı 14 katlı binanın 12’inci kattaki evinin penceresinden aşağı düştü.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öldüğü anlaşılan Nazan A.’nın cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken, Nazan A.’nın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü.(DHA)

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