Ataşehir’de taksi şoförleri arasındaki durak tartışması kamerada
İstanbul Ataşehir'de yolda müşteri beklemek için duran taksi şoförü ile başka bir taksi şoförü arasında durak tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğlen saatlerinde Ataşehir Yenisahra yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri beklemek için duran taksiciye, başka bir taksi şoförü “Burada bekleyemezsin” dedi. İki taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında yolcu bekleyen taksi şoförü, darbedildiğini iddia etti. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen şoförler, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)