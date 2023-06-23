Atatürk Vakfı’ndan ÇEDES tepkisi

Atatürk Vakfı; okullarda, ÇEDES projesi kapsamında, imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı görevlendirilmesine tepki gösterdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle okullarda ‘manevi danışman' adı altında, imam, müezzin gibi din görevlilerinin görevlendirilmesine yönelik Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi'ne (ÇEDES) karşı başta eğitim sendikaları olmak üzere tepkiler devam ediyor.

“MİLLİ EĞİTİMİMİZİN DÜZEYİ GÜNDEN GÜNE DÜŞMEKTE”

Atatürk Vakfı da yaptığı yazılı açıklama ile bu uygulamaya tepki gösterdi. “Doğruya tartışma ile ulaşılır; dinde ise imamın dediği doğrudur” başlığı ile yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi, milli eğitimimizin düzeyi günden güne düşmekte, bu durum hepimizi her olumsuzluktan çok daha fazla üzmektedir. Durum böyle iken, bir grup din taciri, okullara imam kadrosu ihdası konusunda devlet organlarına baskı yapmaktadır.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN BU KONUDA NE TAVIR ALACAĞI MALUM”

‘İstiklal Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı' diyecek kadar beyni zedelenmiş bir zatı kınamayı bırakın, hasta yatağında ziyaret etme cesaretini gösteren bir Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda ne tavır alacağı ise, herkesin malumudur. Sorun yalnızca Alevi, Şii, Musevi, Ermeni, Süryani, Keldani vatandaşlarımızın evlatlarıyla ilgili endişeleri değildir.

“ORTAÇAĞ HRİSTİYANLIĞI'NDAKİ RUHBAN SINIFI HORTLAYACAK”

Ayrımcılığın had safhaya çıkacağı, sosyal yangınların afete dönüşeceği böyle bir uygulamayla, İslam'ın ana felsefesine aykırı olan, Ortaçağ Hıristiyanlığı'ndaki ruhban sınıfı da hortlatılacaktır. Göreve geldiklerinde laik cumhuriyete sadakat yemini eden siyasi iradenin ve Cumhuriyet savcılarının, konunun gündemden kalkması için kararlı davranacaklarına inancımızı sürdürmek istiyoruz.”

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