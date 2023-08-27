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ATV ile drift yaptı, 20 bin 342 lira ceza yedi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ATV tipi arazi aracıyla drift ve akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren turiste 20 bin 342 lira ceza kesildi.

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Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, bir aracın Yeni Datça Yolu 509 Sokak üzerinde drift yaptığı belirlendi.

İngiltere vatandaşı M.Z. Qamar’a (18), 20 bin 342 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken araç da trafikten men edildi.

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ATV Emniyet İngiltere Marmaris Muğla trafik
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