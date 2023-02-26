Avcılar TEM’de dorsesi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptıktan sonra devrildi

Avcılar TEM Otoyolu'nda dorsesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun şoförü burnu bile kanamadan kurtulurken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Arı kontrolündeki 41 TC 505 plakalı hafriyat kamyonu, üzerindeki hafriyatla ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle dorsesi açıldı.

Dorsesi bir süre sonra üst geçide takılan kamyon devrilirken, kamyondaki hafriyat yola saçıldı. Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol kamyonun çekici ile kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kamyon şoförü Eyüpsultan Arı, “400 metre geriden TIR’ın dorsesi açılmaya başlamış, fark etmedik tabi. Birinci köprüyü geçtikten sonra ikinci köprüye vurdu. Tanker koptu, başımıza böyle bir olay geldi. Daha dikkatli olmamız gerekiyor tabi” dedi. (DHA)

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